Çok Bulutlu 7.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.03.2026 18:28

Lübnan Cumhurbaşkanı: Güneydeki durum trajik

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ülkenin güneyindeki durumun İsrail'in ihlalleri ve müzakere girişimini görmezden gelmesi nedeniyle "trajik" olduğunu belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanı: Güneydeki durum trajik

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Avn, başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda “Gassan Skaf Ulusal Forumu" heyetini kabul etti.

Avn, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in ülkesine yönelik saldırıları ve ihlallerine işaret ederek, "Güneydeki durum, İsrail’in ağır ihlalleri ve müzakere girişimini görmezden gelmesi nedeniyle trajik." ifadelerini kullandı.

Ülkede iç barışa yönelik tehdit bulunmadığını dile getiren Cumhurbaşkanı Avn, güvenlik kurumlarının herhangi bir iç güvenlik zafiyetini önlemek için kararlı adımlar attığını söyledi.

Lübnan'da İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1247'ye yükseldi
Lübnan'da İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1247'ye yükseldi

Lübnan'da hiç kimsenin bir iç savaş istemediğini vurgulayan Avn, kamu düzenini bozmayı amaçlayan girişimlerin başarısız olacağını belirtti.

Avn ayrıca, İsrail ile müzakere sürecinin başlatılması için uluslararası temasların sürdüğünü bildirdi.

Cumhurbaşkanı Avn, 9 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail ile doğrudan müzakerelerin başlatılması çağrısında bulunmuştu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 1247'ye çıktığını bildirmişti.

Lübnan hükümeti ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

ETİKETLER
Lübnan İsrail
Sıradaki Haber
Ürdün: İsrail'in ibadet yerlerini kapatması, din özgürlüğüne yönelik suçtur
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:38
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım tutuklamaya sevk edildi
18:20
Ürdün: İsrail'in ibadet yerlerini kapatması, din özgürlüğüne yönelik suçtur
18:18
İsrail ordusu: İran'a hava saldırılarında Hazar Denizi kıyısındaki hava savunma sistemlerini hedef aldık
18:09
Lübnan'da İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1247'ye yükseldi
18:02
Katar: İran'dan İHA'larla saldırı düzenlendi
18:01
İran: ABD-İsrail saldırılarında hasar gören sivil birim sayısı 105 bini geçti
Batı Şeria’daki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler 2 aracı ateşe verdi
Batı Şeria’daki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler 2 aracı ateşe verdi
FOTO FOKUS
Suya kapılan sürücü ağaç dallarıyla hayata tutundu
Suya kapılan sürücü ağaç dallarıyla hayata tutundu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ