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Dünya
AA 02.01.2024 21:38

Lübnan Başbakanından İsrail'i BM'ye şikayet etme talimatı

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Lübnan Dışişleri Bakanlığı’na Beyrut’a saldırı düzenleyen İsrail’i Birleşmiş Milletler'e (BM) şikayet etme talimatı verdi.

Lübnan Başbakanından İsrail'i BM'ye şikayet etme talimatı
[Fotograf: AA]

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre Mikati, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ile İsrail'in Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el Aruri'ye yönelik suikast saldırısını görüştü.

Mikati, Buhabib'e, Beyrut’a saldırı düzenleyen İsrail’i Birleşmiş Milletler'e (BM) şikayet etme talimatı verdi.

Başbakan Mikati, Beyrut saldırısının yanı sıra İsrail'in son dönemlerdeki Lübnan'a yönelik tüm ihlallerinin de dosyaya dahil etmesini istedi.

İsrail yönetimine uyarı

Lübnan Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Mikati, "Bu saldırı, ülkenin güneyinde her gün çok sayıda kişinin şehit olmasına ve yaralanmasına sebep olan saldırılarının ardından, İsrail'in Lübnan'ı yeni bir çatışmaya sokmayı amaçladığı bir suçtur." dedi.

Mikati, ilgili ülkelere saldırılarını durdurması için İsrail’e baskı yapmaya çağrıda bulunarak, "İsrail yönetimini, yeni bir statüko ve angajman kuralı dayatmak üzere Gazze'deki başarısızlıklarını Lübnan'ın güney sınırına ihraç etme yoluna gitmesine karşı uyarıyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Beyrut'a saldırısında Hamas yöneticilerinden Salih el-Aruri öldürüldü
İsrail'in Beyrut'a saldırısında Hamas yöneticilerinden Salih el-Aruri öldürüldü

Lübnan’ın 1701 sayılı karar olmak üzere her daim ilgili uluslararası sözleşmelere bağlı olduğuna dikkati çeken Mikati, ancak İsrail’in bu kararları ihlal eden asıl taraf olduğunu vurguladı.

İsrail ordu radyosunda yer alan ve ismi açıklanmayan "yabancı kaynaklara" dayandırılan haberlerde, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hamas ofisine insansız hava aracı ile düzenlenen saldırıda Aruri'nin öldürüldüğü belirtilmişti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA da saldırıya ilişkin geçtiği haberde, Aruri ile birlikte 6 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Salih el-Aruri kimdir?

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, 19 Ağustos 1966’da Ramallah’ta doğdu.

İzzeddin el-Kassam Tugaylarının kurulmasına katkıda bulunan el-Aruri, 15 yıl İsrail hapishanelerinde kaldıktan sonra sınır dışı edildi ve Lübnan'da yaşamaya başladı.

El-Aruri, Hamas'ın İsrail ile 11 Ekim 2011'de yaptığı, bir İsrail askeri karşılığında 1027 Filistinli esirin serbest bırakılması anlaşmasının müzakerecileri arasında yer alıyordu.

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