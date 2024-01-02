Puslu 8.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.01.2024 21:16

Fransa'nın Pas-de-Calais vilayetinde su baskınları: Kırmızı alarm verildi

Fransa'nın kuzeyindeki Pas-de-Calais vilayetinde meydana gelen su baskınları dolayısıyla "kırmızı alarm" verildi.

Fransa'nın Pas-de-Calais vilayetinde su baskınları: Kırmızı alarm verildi
[Fotograf: AFP]

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Pas-de-Calais'de yaşanan su baskınlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla vilayette ek 120 itfaiye erinin görevlendirildiğini belirtti.

Fransız Meteoroloji İdaresinden yapılan açıklamaya göre, su baskınlarının yaşandığı Pas-de-Calais'de teyakkuz için en yüksek tehlike durumu olan "kırmızı alarm" verildi.

Pas-de-Calais sakinlerinden dere, göl, akarsu gibi su kaynaklarından uzak durmaları ve araçlarını kullanmamaları istendi.

Ulusal basındaki haberlere göre, vilayetteki su baskınları hayatı olumsuz etkilerken, bölge halkından evlerinin üst katında kalmaları ve sadece yerel makamların talimatıyla evlerini tahliye etmeleri talep edildi.

Pas-de-Calais'deki Aa Nehri taşma riski taşırken, vilayetteki Blendecques kasabasında bir futbol sahası tamamen sular altında kaldı.

Kasım 2023'te de su baskınlarıyla karşı karşıya kalan Pas-de-Calais vilayetine bağlı Therouanne Köyü Belediyesi ise kriz toplantısı düzenledi.

Vilayetin birçok yerinde su taşkınları nedeniyle halk ulaşımda güçlük yaşadı. Bourthes köyünün bazı sakinleri çareyi traktörle yolculuk etmekte buldu.

ETİKETLER
Fransa
Sıradaki Haber
Avustralya'da şiddetli yağışlar nedeniyle yardım çalışmalarında askerler görevlendirilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:42
BM'den Hamas yöneticisi Aruri'nin öldürülmesinin ardından itidal çağrısı
21:50
Lübnan Başbakanından İsrail'i BM'ye şikayet etme talimatı
21:34
"2024'te ikinci bir ek MTV alınacak" iddiası yalanlandı
21:34
Gazze'deki hükümet: Filistin direnişi İsrail işgali ortadan kalkana kadar sürecek
21:16
Avustralya'da şiddetli yağışlar nedeniyle yardım çalışmalarında askerler görevlendirilecek
20:57
İsrail ordusu, Gazze'de bir askerinin öldürüldüğünü, 5'inin de ağır yaralandığını açıkladı
Ankara'da hava kalitesi, gün içinde yüzde 55-85 aralığında ölçüldü
Ankara'da hava kalitesi, gün içinde yüzde 55-85 aralığında ölçüldü
FOTO FOKUS
Taksim'deki "Kurşun Geçirmez Düşler Sergisi" büyük ilgi görüyor
Taksim'deki "Kurşun Geçirmez Düşler Sergisi" büyük ilgi görüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ