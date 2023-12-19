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Dünya
AA 19.12.2023 14:55

Lübnan Başbakanı: İsrail'in saldırılarına her alanda direniyoruz

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarına her alanda direndiklerini ifade etti.

Lübnan Başbakanı: İsrail'in saldırılarına her alanda direniyoruz
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, başkent Beyrut'taki Bakanlar Kurulu Toplantısı öncesi İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik 8 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin konuştu.

Gazze Şeridi'ndeki trajedi ve soykırım, Lübnan'ın güneyine yönelik tekrarlanan saldırılar nedeniyle 74 gündür büyük acılar yaşandığını belirten Mikati, "Güneydeki halkımız İsrail'in saldırılarının kurbanı oluyor. Köyler, topraklar ve tüm ekinler yakılıyor." dedi.

Lübnan Başbakanı Mikati şunları kaydetti:

"Bazılarımız sahada direniyor, bazılarımız ise siyaset sahnesinde, ulusal ve uluslararası platformlarda direniyor. Meclis, hükümet, güvenlik güçleri ve yönetim her alanda direniyor."

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 24 Lübnanlı sivil, 111 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.

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