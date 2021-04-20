Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 06:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Lübnan Başbakanı Diyab: Ülke karanlık bir tünelden geçiyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]
1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krizi yaşayan Lübnan'da Başbakan Hassan Diyab, ülkesinin çöküşün eşiğine geldiğini söyledi.
Katar'da temaslarda bulunan Lübnan Başbakanı, ülkesinin Doha Büyükelçiliğinde açıklamalarda bulundu.
Lübnan'daki siyasi ve ekonomik krizi değerlendiren Diyab, karanlık bir tünelden geçtiklerini belitti. Hükümetinin 9 aydır istifa ettiğini ancak yeni hükümetin kuruluşuna yönelik engellemelerin olduğuna dikkati çekti. "Lübnan, tam bir çöküşün eşiğinde" ifadesini kullandı.
Lübnan'da Ağustos ayında meydana gelen patlamanın ardından Hasan Diyab hükümeti istifa etmişti. Ancak ülkedeki siyasi kriz aylardır çözüme kavuşturulamadı.
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