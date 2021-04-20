Katar'da temaslarda bulunan Lübnan Başbakanı, ülkesinin Doha Büyükelçiliğinde açıklamalarda bulundu.

Lübnan'daki siyasi ve ekonomik krizi değerlendiren Diyab, karanlık bir tünelden geçtiklerini belitti. Hükümetinin 9 aydır istifa ettiğini ancak yeni hükümetin kuruluşuna yönelik engellemelerin olduğuna dikkati çekti. "Lübnan, tam bir çöküşün eşiğinde" ifadesini kullandı.

Lübnan'da Ağustos ayında meydana gelen patlamanın ardından Hasan Diyab hükümeti istifa etmişti. Ancak ülkedeki siyasi kriz aylardır çözüme kavuşturulamadı.

