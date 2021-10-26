İngiltere'nin başkenti Londra'daki müzayede evi Sotheby's İslam Dünyası ve Hindistan Sanatı müzayedesinin heyecanı sardı.

27 Ekim'deki müzayedede birbirinden eşsiz parçalar yer alacak. Eserler arasında Babür döneminden kalma elmas ve zümrüt taşlarla süslenmiş gözlükler de mevcut.

Gözlükler göz kamaştırıyor

17'nci yüzyıla ait olan ve bir prens tarafından yaptırılan gözlükler tam anlamıyla göz kamaştırıyor. Gözlüklerin, ruhsal aydınlanmayı artırdığına inanılan değerli taş merceklerle yapıldığı belirtiliyor.

"Cennet Kapısı" adı verilen gözlüklerden biri elmas çerçevelere yerleştirilmiş zümrüt lenslere sahip. "Kutsal Işık" adı verilen diğer parçada ise elmas çerçevelere yerleştirilmiş elmas lensler yer alıyor.

Paha biçilemiyor

Lenslerin 17'nci yüzyıldan, çerçevelerin ise 19'ncu yüzyıldan olduğu söyleniyor. Paha biçilemeyen gözlüklerin her birinin müzayedede 3 buçuk milyon dolara alıcı bulması bekleniyor.

Müzayede evi yetkilisi satışa sunulan eserlerin önce tarihçiler ve akademik çevrelerce incelendiğini, ardından koleksiyoncuların beğenisine sunulduğunu ifade ediyor.