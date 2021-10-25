Ulusal basında yer alan haberlere göre, motosikletli silahlı kişiler, Niger eyaletine bağlı Maza-Kuka bölgesinde, sabah namazı için toplananlara ateş açtı.

Saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Güvenlik güçleri bölgeye sevk edildi

Niger Eyalet Polis Komiseri Monday Kuryas, yaptığı açıklamada saldırıda 7 kişinin kaçırıldığını ve çok sayıda mülke zarar verildiğini belirtti.

Kuryas, bölgeye sevk edilen güvenlik güçlerinin, bir saldırganı etkisiz hale getirdiğini ifade etti.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde bu taşıtın kullanımı yasaklanmıştı.