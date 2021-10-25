ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Sudan'daki darbe girişimine ilişkin Washington'ın pozisyonu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü Price, Sudan'daki darbe girişimine tepki gösterdi ve bir an önce sivil yönetimin öncülüğünde bir geçiş hükümetine dönülmesi çağrısını dile getirdi.

Price, darbeye tepki olarak Sudan'a yapılacak 700 milyon dolarlık yardımı askıya aldıklarını, sivil yöneticilerin derhal serbest bırakılması gerektiğini ve süreci yakından takip edeceklerini açıkladı.

Ned Price, darbe girişimine karışanların, bu eylemlerinden dolayı sorumlu tutulacaklarını vurguladı ve darbe girişimlerini kesin bir şekilde reddettiklerini ifade etti.

Sudan'da darbe girişimi

Sudan'da sabah saatlerinde Başbakan Abdullah Hamduk ve çok sayıda siyasetçi gözaltına alındı.

Sudan Enformasyon Bakanlığı, Başbakan Hamduk'un darbeyi reddettiği için gözaltına alınarak, bilinmeyen bir yere nakledildiğini duyurdu.

Ülkenin birçok yerinde elektrik ve internet hatları kesilirken, askeri güçlerin başkent Hartum'un Umdurman bölgesindeki radyo ve televizyon merkezini basarak, çok sayıda çalışanı gözaltına aldığı ifade edildi.

Darbe girişiminin ardından hükümetin sivil kanadı ve çok sayıda siyasi parti, halka sokağa inme çağrısında bulundu. Çağrının ardından başkent Hartum'un farklı bölgelerinde bir araya gelen binlerce Sudanlı, askeri müdahaleye karşı gösteri düzenlemeye başladı.