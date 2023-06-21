Londra'da "Ukrayna İyileştirme Konferansı" başladı

Uluslararası toplumu bir araya getiren konferansın açılış konuşmalarını, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve etkinliğe çevrim içi katılan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy yaptı.

Sunak, İngiltere'nin,, Ukrayna'ya verdiği zararı ödeyene kadar Rusya'ya yönelik yaptırımları sürdüreceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyenve Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa konferansa katılacak üst düzey isimler arasında yer alıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ‘Kalıcı iyileşme için çerçeve’ başlıklı oturumda konuşacak.

konferans marjında Londra’da bulunan Bakan Fidan’ın, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile görüşmeler gerçekleştirdi.

[Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan]

Fidan, Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile de görüştü. Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken’la da ilk defa Londra’da görüştü.