Haber Giriş: 11 Temmuz 2022 Pazartesi 16:15Son Güncelleme: Kaynak: The Mirror
Londra'da 'katil martı' paniği: Güvercinleri yiyorlar
[Fotograf: Reuters]
İngiltere’de martıların, koronavirüs pandemisiyle birlikte Londra'da özellikle güvercinleri öldürüp yemesi dikkat çekiyor.
Londralılar, diğer kuşları öldüren ve yiyen martıların, COVID-19 karantinasından bu yana güvercin ve farelerle "ziyafet çektiğini" belirtiyor.
En zayıf halkalardan seçtikleri avlarının peşini bırakmayan martılar, hedeflerini yakaladığında da gagalayarak öldürüp yiyor.
2020 ve 2021 koronavirüs karantinaları sırasında İtalya’nın Başkenti Roma'daki martıların da yırtıcı hallerine geri döndükleri görülmüştü.
Karantinada yiyecek eksikliğinin martıları bu duruma sürüklediği belirtiliyor.
Etiketler: İngiltere
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