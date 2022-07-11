Yapay zeka yönetiminde ve nükleer enerjiyle çalışan 5 bin kişi kapasiteli iddialı bir uçan otel tasarımı paylaşıldı.

Devasa uçan otel konseptinde restoranlar, alışveriş merkezi, spor salonları, tiyatro ve yüzme havuzu bulunuyor.

Nükleer enerjiyle çalışacak devasa uçağın ayrıntılı animasyonunu hazırlayan Hashem Alghaili, bunun "ulaşımın geleceği" olabileceğini söylüyor.

Tasarımın 2040 yılına kadar gerçeğe dönüşmesi hedefleniyor.

Nükleer yakıta tepki

Devasa uçan otel tasarımına nükleer enerjiyle çalışacağı için eleştiriler de geliyor.

Uçan otelin düşmesi durumunda büyük bir felakete yol açabileceği belirtiliyor.