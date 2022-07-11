Marchenko, İtalyan Corriere della Sera gazetesine açıklamalarda bulundu.

Gazetenin haberine göre, Ukraynalı bakan, Avrupa Birliği (AB) üyelerinin Ukrayna'yı nasıl desteklemeleri gerektiği konusunda anlaşmazlığa düştüğünü ve bazı ülkelerin Kiev'e 9 milyar euro (9,1 milyar dolar) yardım paketi sağlamaya hazır olmadığını belirtti.

"Petrol ve gaz fiyatlarından zarar görüyorlar"

Askeri yardım aldıklarını ancak bunun yeterli olmadığını vurgulayan Marchenko, "Bu, Avrupa Birliği'nin ve Ukrayna çevresindeki, dünyanın geri kalanının bu savaştan biraz yorulduğunun açık bir işareti. Bu anlaşılabilir, petrol ve gaz fiyatlarından zarar görüyorlar.” ifadelerini kullandı.

İtalyan Corriere della Sera gazetesi, Almanya'nın Ukrayna için 9 milyar euroluk AB paketini engellediğini belirtmişti. Öte yandan, Berlin'in, Ukrayna'yı finanse etme tekliflerine karşı çıktığı iddia edilmişti.

Gazete ayrıca, Ukrayna'nın Almanya Büyükelçisi Andrey Melnik'i aniden görevden almasının gerçek nedeninin bu olduğunu öne sürdü.