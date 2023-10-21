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Dünya
AA 21.10.2023 17:23

Londra'da Filistin'e destek gösterisine on binlerce kişi katıldı

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Filistin'le dayanışma gösterisi için toplanan on binlerce kişi, polisin yoğun güvenlik önlemleri altında Başbakanlığa yürüdü.

Londra'da Filistin'e destek gösterisine on binlerce kişi katıldı
[Fotograf: Reuters]

İsrail'in Gazze'ye yönelik kuşatma ve saldırılarını protesto etmek isteyen on binlerce Filistin yanlısı gösterici, öğle saatlerinde başkentin simge mekanlarından Oxford Caddesi'ndeki Marble Arch'ta toplandı.

Ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Filistin’le dayanışma eylemine katılan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara son verilmesi, derhal ateşkes ilan edilmesi ve Gazze’ye insani yardım malzemelerinin eksiksiz girişine izin verilmesi çağrısında bulundu.

Fotoğraf: Reuters[Fotoğraf: Reuters]

"Gazze'de soykırım var", "İşgale son", "Şimdi ateşkes" yazılı pankartlar taşıyarak "Filistin'e özgürlük" sloganları atan göstericiler, daha sonra Marble Arch'tan Başbakanlığa yürüyüşe geçti.

Polisin geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen yürüyüşe katılanlar, İngiliz hükümetinin İsrail’e verdiği desteğe de tepki gösterdi. Filistin yanlısı göstericiler, İsrail’in işlediği savaş suçlarına suç ortaklığı yapmakla itham ettikleri İngiliz hükümetini de protesto etti.

Fotoğraf: Reuters[Fotoğraf: Reuters]

Öte yandan, İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın, 11 Ekim'de ülkede bazı durumlarda "Filistin bayrağı sallamanın yasal olmayabileceği" açıklaması, göstericilerin binlerce Filistin bayrağıyla yürüyüşe katılmasına engel olamadı.

Yürüyüşün ardından Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Caddesi'nde kurulan platformda konuşmalar yapılacak.

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