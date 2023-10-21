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Dünya
AA 21.10.2023 16:52

AB'den Kahire Barış Zirvesi'nde "uluslararası hukuk" vurgusu

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, İsrail'in kendini savunma hakkını onayladıklarını ancak bunun uluslararası hukuk içinde uygulanması gerektiğini söyledi.

AB'den Kahire Barış Zirvesi'nde "uluslararası hukuk" vurgusu

Michel, Mısır'ın başkenti Kahire'de Gazze'deki gelişmelerin ele alındığı "Kahire Barış Zirvesi"nde konuşma yaptı.

AB'nin, iki dünya savaşının ardından kurulan bir siyasi proje olduğunu hatırlatan Michel, AB'nin kuruluş anlaşmasında yer alan ve Birliğin "barış, güvenlik, gezegenin kalkınması, dayanışma, halkların birbirine saygı duyması, başta çocuklarınki olmak üzere insan haklarının korunması, uluslararası hukukun sıkı şekilde uygulanması ve geliştirilmesi" konularına katkı yapmasını öngören 3. maddesini okudu.

Michel, "Çifte standart olmamalı. Takip etmemiz gereken düz bir çizgi olmalı" dedi.

Michel, AB olarak Hamas'ın İsrail'e saldırılarını kınadıklarını, rehinelerin serbest bırakılması çağrısı yaptıklarını anımsattı.

"Topyekun kuşatma uluslararası hukuka aykırıdır" 

Michel, İsrail'in kuşatması altındaki Gazze'ye acilen insani yardımların ulaştırılması gerektiğini belirterek, "Topyekun kuşatma uluslararası hukuka aykırıdır" ifadesini kullandı.

Bölgesel tırmanışı engellemek, şiddet döngüsünü sonlandırmak için herkese sorumluluk düştüğünü vurgulayan Michel, İsrail-Filistin meselesinde iki devletli kalıcı çözüm için her türlü çabanın yürütülmesinin önemine değindi.

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