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Dünya
AA 25.05.2023 21:50

Londra'da Başbakanlık binasının ön kapısına otomobil çarptı

İngiltere Başbakanlık Binası ve konutunun bulunduğu 10 Numara önündeki bariyerlere ve ana kapıya otomobil çarptı. Polis olayda yaralanan olmadığını ve bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Londra'da Başbakanlık binasının ön kapısına otomobil çarptı

İngiliz polisinden yapılan açıklamada, yerel saatle 16.20 civarında, bir otomobilin Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın dışındaki ana kapılara çarptığı belirtildi.

Açıklamada, olayın ardından polisin, cezai hasar ve tehlikeli araç kullanma suçlamasıyla bir kişiyi gözaltına aldığı ifade edildi.

Herhangi bir yaralanmanın rapor edilmediği belirtilen açıklamada, soruşturmanın sürdüğü duyuruldu.

Olayın terörle ilişkilendirilmediği açıklandı

Olayın ardından Başbakanlık önündeki Whitehall Caddesi trafiğe kapatıldı.

Polis teşkilatından daha sonra yapılan açıklamada, olayın halihazırda terörle ilişkilendirilmediği duyuruldu.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada ise İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın olayın yaşandığı esnada ofisinde olduğu kaydedildi.

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