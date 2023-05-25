Güney Afrika Cumhuriyeti'nde koleradan ölenlerin sayısı 20'ye çıktı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Gauteng Eyaleti Sağlık Departmanından yapılan açıklamada, son günlerde Pretorya'nın kuzeyindeki Hammanskraal bölgesinde görülen salgında, şimdiye kadar kolera test sonuçları pozitif çıkan 29 kişiden 20'sinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, Hammanskraal bölgesinde kolera belirtileri gösteren 179 kişinin tedavi altına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Hükümetten yapılan açıklamada ise bölgedeki tüm su kaynaklarının test edildiği ancak şimdiye kadar kaynakların hiçbirinde koleraya rastlanmadığı belirtildi.

Kolera, şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açıyor.

Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsünden (NICD) yapılan açıklamada, koleranın en ayırt edici belirtisinin ishal olduğu, tüm ishal vakalarının kolera şüphesiyle tedavi edilmesi gerektiği ifade edildi.

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açıyor.

Hastalık, tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.