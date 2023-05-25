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Dünya
AA 25.05.2023 19:50

ABD'de antisemitizmle mücadele için ulusal strateji belgesi yayımlandı

ABD'de Joe Biden yönetimi, Yahudi karşıtlığıyla etkin mücadele için federal ve yerel düzeyde farklı alanlarda atılacak adımları içeren 60 sayfalık ulusal strateji belgesi yayımladı.

ABD'de antisemitizmle mücadele için ulusal strateji belgesi yayımlandı
[Fotograf: AFP]

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Yahudi eşi Douglas Emhoff, Beyaz Saray'da "Antisemitizmle Mücadele için ABD Ulusal Stratejisi"ni tanıttı.

Biden, programın başında yayımlanan video mesajında antisemitizm vakalarının ülkede arttığına dikkati çekerek, bunun "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

"Antisemitizm ve her türlü nefret ve şiddetin ABD'de yerinin olmadığını açıkça ve güçlü bir şekilde söylemeliyiz." diyen Biden, nefret suçlarına karşı sessiz kalmanın suç ortağı olmakla eş değer olduğunu kaydetti.

Antisemitizmle mücadele kapsamında ilk ulusal strateji

Biden, antisemitizme karşı ilk ulusal stratejiyi yayımladıklarını belirterek, söz konusu stratejinin Amerikan tarihinde en kapsamlı antisemitizmle mücadele çabası olduğunu ifade etti.

Strateji kapsamında Biden, hem antisemitizm hem de Amerikan Yahudilerinin mirasları hakkında farkındalığın artırılması, Yahudi topluluklar için güvenlik ve emniyetin geliştirilmesi, antisemitizmin normalleşmesinin önüne geçilmesi, Yahudilerin aleyhine ayrımcılığa karşı koyulması ve nefret suçlarıyla mücadele için farklı topluluklar arasında dayanışmanın artırılması yönünde adımlar atılacağını bildirdi.

Biden, ulusal stratejinin, devlet kurumlarının antisemitizme karşı koymak için 100'den fazla "cesur ve benzeri görülmemiş" eylemi içerdiğini kaydederek, bu kapsamda Kongre, eyalet ve yerel yönetimler, teknoloji platformları, sivil toplum ve inanç liderlerine de görevler düşeceğini anlattı.

Strateji kapsamında yapılacaklar arasında okullarda, müzelerde, kütüphanelerde Holokost ile ilgili eğitimlerin verilmesi, antisemitizmle ilgili araştırmaların desteklenmesi, antisemitizmle mücadele çalışmalarına mali ve teknik destek sağlanması, FBI ve Terörle Mücadele Merkezinin teknoloji şirketleri ve sivil toplumla işbirliği yapması ve sosyal medya platformlarının nefret suçlarının yayılmasından sorumlu tutulması gibi adımlar yer alıyor.

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