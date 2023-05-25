ABD’de 2024 başkanlık seçiminin rüzgarı şimdiden esiyor

ABD’de 2024 başkanlık seçimine 1,5 yıl olmasına karşın siyasi atmosfer ısınıyor.

Seçimi iple çeken Cumhuriyetçilerde başkan aday adayı kervanına Florida Valisi Ron DeSantis de katıldı. Böylece Cumhuriyetçiler’de aday adayı sayısı 8’e yükseldi.

ABD’de bir ilk; Twitter yayınında başkan adaylığı ilan edildi

Cumhuriyetçi Florida Valisi Ron DeSantis’in adaylığının daha başında aksaklık yaşandı.

Adaylık başvurusu bulunan DeSantis’in bunu kamuoyuna Twitter’ın sahibi ve CEO Elon Musk’ın Twitter sohbet odasında açıklaması planlandı.

Ancak dakikalar süren sessizlik sebebiyle bir süre bunu başaramadı.

Başkan Joe Biden bu aksaklıkla dalga geçerek, kendi kişisel Twitter hesabına kendi kampanya hesabının linkini ekleyip “bakın bu çalışıyor” yazdı.

Twitter’ın sahibi ve CEO Elon Musk’ın yönettiği oturumda Ron DeSantis 1,7 milyon dinleyicinin huzurunda başkan adaylığını açıkladı.

Cumhuriyetçi Parti’de Trump-DeSantis başkan adaylığı mücadelesi başladı

Florida Valisi DeSantis’in yarışa katılmasıyla birlikte, adaylardan eski başkan Trump peşpeşe yazılı açıklamalarla DeSantis’i hedef aldı.

Trump DeSantis’in Florida’yı iyi yönetemediği, gerek iç gerek dış politikada başarısız olacağını iddia eden paylaşımlarla, adaylık mücadelesinin çetin geçeceğini gösterdi.

DeSantis ise daha sakin görünürken Trump hakkındaki tek açıklaması, New York’ta yürütülen sus payı soruşturması ile ilgili Trump’ı kızdıran ifadeleriydi.

DeSantis Trump’ın iki kadın ile yaşadığı ilişkiyi örtbas etmek için sıs payı ödediği iddiaları hakkında “eski bir pornı yıldızına sus payı vermek ne anlama geliyor bilmiyorum” diyerek konuyu gündemde tuttu.

Donald Trump, popülist söylemlerle parti tabanına hitap ederken, gelenekselci Cumhuriyetçilerin desteklediği DeSantis’in seçmen desteğini Trump’tan kendisine çekmek için epey uğraşacağı yorumları yapılıyor.

Bu süreçte Trump hakkında yürütülen soruşturmalar ve davalarla başı ağrısa da mağdur edilen eski başkan söylemiyle Cumhuriyetçi Parti içinde desteğini artırabileceği yorumları ağırlık kazanıyor.

Mayıs 2023 itibariyle anketlerde Trump Cumhuriyetçi Parti’deki rakibi DeSantis’e karşı yüzde 20’den fazla farkı açmış durumda. Bu makasın 2024’te kapanacağı düşünülüyor.

Hızını alamayan bazı anket kuruluşları seçimin yine Biden ve Trump arasında geçeceği tahmininden hareketle ikisi arasında anketler yapıyor. Trump üstelik ana akım medyada yayınlanan bu anketlerde Biden’a karşı yüzde 4 ila 5 civarında önde görünüyor.

Tüm bunlar, Mayıs 2023 itibariyle elde edilen veriler. Seçime 1,5 yıl var ve bu, esasen uzun sayılabilecek bir süre.

Cumhuriyetçiler’de 2024 başkanlık seçimi için şimdilik 8 aday adayı var

Cumhuriyetçi Parti’de Florida Valisi Ron DeSantis ve eski Başkan Donald Trump dışında aday adayları:

Trump yönetiminin BM Büyükelçisi Nikki Haley

Güney Carolina Senatörü Tüm Scott

Dallas kökenli işadamı Ryan Binkley

Radyo sunucusu Larry Elder

Arkansas eski Valisi Asa Hutchinson

İşadamı Perry Johnson, işadamı

Yatırımcı Vivek Ramaswamy

Demokratik Parti’de sessiz adaylık süreci

Demokratlar’da ise şimdilik siyasi hava sakin. Şu ana kadar Başkan Joe Biden’ın yanısıra 2 isim adaylığını açıkladı.

Onlardan biri eski başkanlardan John F. Kennedy’nin yeğeni avukat Robert F. Kennedy. Diğeri Yazar Marianne Williamson.

ABD’de genellikle Başkan yeniden adaylığını açıkladığında, parti içinde ciddi anlamda bir muhalefet ve rakip çıkmıyor. Ancak Biden’ın gerek ülke tarihinin en düşük popülariteye sahip üçüncü başkanı olması, gerekse iç ve dış meselelerde yaşanan sıkıntılar sebebiyle zorlayacak.

ABD’de 2024 Başkanlık seçiminin takvimi

ABD Başkanlık seçimi aday adayları sayısının artması bekleniyor. ABD’de 2024 yılının başında Cumhuriyetçi ve Demokratik partide ön seçimler yapılacak.

Aday adayları eyaletlere giderek kendi parti seçmeninin desteğini almaya çalışacak.

2024 yılının ilk 6 ayında yaşanacak ön seçimlerin ardından partiler, en fazla delegenin oyunu alan ismi 2024’ün yaz aylarında Başkan adayı olarak ilan edecek.

ABD’de Başkanlık ve Kongre seçimi 5 Kasım 2024'te yapılacak.