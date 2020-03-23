İngiltere'de dün açıklanan resmi rakamların ardından koronavirüsten ölenlerin sayısı 48 kişi artarak 5 bin 683'e yükseldi.

18 yaşında hayatını kaybeden kişinin kimlik bilgileri açıklanmazken, sağlık durumuyla alakalı da bilgi verilmedi.

İngiltere Sağlık Örgütü, dün Başbakan Boris Johnson'ın yaptığı açıklamayı göstererek "Vakaların giderek artması ve hükümetin uyarılarına rağmen bazı İngilizlerin güneşli pazar gününde toplu halde sokakta olması, salgın her geçen gün artış göstermesine neden olacak" açıklamasında bulundu .

Başbakan Johnson: 2 metre kuralına uyalım

Covid-19 sebebiyle günlük gerçekleştirdiği basın toplantısında açıklama yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Birbirimize 2 metreden fazla yaklaşmamalıyız. Bunu ciddiye alın ve uygulayın. Çünkü hayati öneme sahip" dedi. Johnson, yapılan uyarılara rağmen sosyal mesafe kuralına uymayanlara daha sert önlemler alınacağını duyurdu.