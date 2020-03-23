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İran'daki sel felaketinde ölü sayısı 7'ye yükseldi
[Fotoğraf: AA]
İran'da 7 eyalette meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.
Fars Haber Ajansına göre, İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, ülkedeki sel felaketiyle ilgili açıklama yaptı.
Halidi, "Şiddetli yağış nedeniyle Hürmüzgan, Buşehr, Fars, Sistan-Beluçistan, Kum, Giylan ve Kirman eyaletlerinde sel felaketi yaşandı. 7 kişi öldü, 9 kişi yaralandı" dedi.
Halidi, Hürmüzgan eyaletine bağlı Rudan ilçesinde ise 2 kişinin kayıp olduğunu ifade etti.
İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Halidi, dün yaptığı açıklamada, sel felaketinde 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını bildirmişti.
Etiketler: sel ölü felaket iran'da sel felaketiSon Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 09:15
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