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Şili'de sokağa çıkma yasağı başladı
[Fotoğraf: AA]
Şili hükümeti koronavirüs ile mücadele kapsamında gece 22.00 ile sabah 05.00 arası sokağa çıkma yasağı ilan etti.
Şili Sağlık Bakanı Jaime Manalich, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle 83 yaşındaki kadının öldüğünü duyurdu.
Manalich, bunun virüs nedeniyle ülkedeki ilk ölüm olduğunu belirtti.
Nüfusu 18 milyonu aşan Şili'de şimdiye kadar 537 vaka görüldü.
Etiketler: sokağa çıkma yasağı önlem koronavirüsSon Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 09:17
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