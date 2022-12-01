Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe 20:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Litvanya'da bir Rus diplomat istenmeyen kişi ilan edildi
[Fotoğraf: Getty]
Litvanya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Vilnius Büyükelçiliğinde bir diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini duyurdu.
Litvanya'da Rusya Büyükelçiliği çalışanlarından biri Dışişlerine Bakanlığına çağrılarak nota verildi.
Rus diplomatın istenmeyen kişi ilan edilmesinde gerekçe ise "diplomatik statüyle bağdaşmayan faaliyetler" olarak gösterildi.
5 gün içinde ülkeyi terk etmesi bildirildi
Bakanlığın açıklamasında, söz konusu kişinin 5 gün içinde ülkeyi terk etmesi talimatı verildi.
Rusya ile Ukrayna arasında şubatta başlayan savaştan bu yana 4'üncü kez böyle bir karar alındığı belirtildi.
Etiketler: Rusya
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