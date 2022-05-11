Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda, Macron’un "Avrupa siyasi topluluğu" önerisine ilişkin basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Nauseda, fikir alışverişi için "birliğe paralel siyasi toplulukların kurulmasına" sıcak baktığını ancak "Avrupa siyasi topluluğu" fikrini, Ukrayna’ya adaylık statüsü verilmesi yönünde siyasi iradenin bariz eksikliğini örtbas etme girişimi olarak gördüğünü belirtti.

Nauseda, Fransa’nın söz konusu önerisinin Ukrayna saflarında hayal kırıklıklarına yol açabileceğine işaret ederek "Bu kesinlikle iyi değil ve bence böyle öneriler yapmadan önce biri Ukrayna’ya böyle öneriler hakkındaki fikrini ve bunların beklentilerini karşılayıp karşılamadığını sormalı.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Nauseda, Macron’un Ukrayna’nın adaylık sürecinin tamamlanmasının yıllar alabileceğine ilişkin açıklamaları karşısında "hayal kırıklığına uğramadığını" aksine bu durumun farkında olduğunu vurguladı.

Macron'un önerisi

Macron, Avrupa'nın Geleceği Konferansı'nın dünkü kapanış konuşmasında, Ukrayna'nın AB üyeliğinin yıllar süreceğini belirterek Ukrayna gibi AB ile aynı değerleri paylaşan ülkelerin üye olmak yerine "Avrupa siyasi topluluğu" çatısı altında birleşebileceği yönünde bir öneri yapmıştı.

Ukrayna, 28 Şubat'ta AB’ye üyelik başvurusu yapmıştı. Ukrayna’nın adaylık başvurusunu inceleyen AB Komisyonu’nun haziranda görüş bildirmesi bekleniyor.