Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna dahil Avrupa Birliği'ne yeni üye kapısını kapattı. "Avrupa Birliği'ne katılmak isteyenler siyasi birlik kursun, üye olmaya çalışmasınlar." önerisini getirdi.

Macron, "Eğer yarın Ukrayna’ya adaylık statüsü de versek, üyelik standartlarını düşürmediğimiz sürece katılımın yıllar ya da on yıllar süreceğini hepimiz iyi biliyoruz" dedi.

"Ukrayna, Gürcistan ve Moldova standartlarımızı karşılayamaz"

Avrupa Birliği'nin bir yıldır sürdürdüğü Avrupa'nın Geleceği Konferansı'nın kapanışı, Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Parlamentosu'nda yapıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron konferansın kapanışında konuştu.

Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'ın üyelik kriterlerini karşılamaktan uzak olduğunu söyledi. Alternatif olarak "Avrupa Siyasi Topluluğu" kurulmasını önerdi.

Macron, "Bu yeni Avrupa organizasyonu, değerlerimize bağlı olan demokratik Avrupa uluslarının siyaset, güvenlik, enerji ve ulaşım gibi alanlarda iş birliği için yeni bir alan bulmasını sağlayacaktır" dedi.

Macron bu teklifle ülkelere Avrupa Birliği'ne üyelik hakkı vermeden Avrupa'nın ihtiyaç duyduğu alanlarda iş birliği önermiş oluyor.