Jack Russell teriyer cinsi olan "Patron" Ukrayna Savaşının sembol isimlerinden oldu.

Savaşın başladığı 24 Şubat'tan bugüne 250'den fazla mayının yerini tespit etti, olası ölümlerin önüne geçilmesinde etkili oldu.

Patron'un videoları eğitmeni tarafından sosyal medyaya yüklendi, kısa sürede yüz binlerce takipçisi oldu.



2 yaşındaki kahraman köpeğe Ukrayna hükümeti kayıtsız kalmadı, düzenlenen törende Patron ödüllendirildi.

[Fotoğraf: Reuters]

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Topraklarımızın mayından temizlenmesini sağlayan bu kahramanı ödüllendirmek istiyorum" dedi, madalyayı eğitmenine teslim etti.



Zelenskiy törende mayın imha teknisyenlerine de madalya verdi.

Kiev'de düzenlenen törene Kanada Başbakanı Justin Tredau da katıldı.