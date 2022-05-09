Haber Giriş: 9 Mayıs 2022 Pazartesi 22:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ukrayna'da mayın avcısı köpeğe madalya
Ukrayna'da mayın avlayan köpeğe, resmi törenle madalya verildi. Sosyal medya fenomeni olan köpeğin madalyasını Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy bakıcısına teslim etti. Bugüne kadar 250'den fazla mayını tespit eden köpeğin yüz binlerce takipçisi var.
Jack Russell teriyer cinsi olan "Patron" Ukrayna Savaşının sembol isimlerinden oldu.
Savaşın başladığı 24 Şubat'tan bugüne 250'den fazla mayının yerini tespit etti, olası ölümlerin önüne geçilmesinde etkili oldu.
Patron'un videoları eğitmeni tarafından sosyal medyaya yüklendi, kısa sürede yüz binlerce takipçisi oldu.
2 yaşındaki kahraman köpeğe Ukrayna hükümeti kayıtsız kalmadı, düzenlenen törende Patron ödüllendirildi.
[Fotoğraf: Reuters]
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Topraklarımızın mayından temizlenmesini sağlayan bu kahramanı ödüllendirmek istiyorum" dedi, madalyayı eğitmenine teslim etti.
Zelenskiy törende mayın imha teknisyenlerine de madalya verdi.
Kiev'de düzenlenen törene Kanada Başbakanı Justin Tredau da katıldı.
Etiketler: Ukrayna Rusya Vladimir Zelenskiy Kanada Justin Trudeau
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