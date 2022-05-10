Biden ve Draghi görüşme öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İtalya'nın her zaman ABD'nin önemli bir müttefiki olduğunu belirten Biden, "Güçlü bir AB, ABD'nin çıkarınadır. Herkes için iyidir." ifadesini kullandı.

Biden, Rusya-Ukrayna savaşını da "korkunç" olarak nitelendirerek, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, bizi bölebileceğini düşündü ama biz olumlu adımlar attık." diye konuştu.

Draghi'den "şiddete son" vurgusu

Draghi ise Biden'a misapirverliği için teşekkür ederek, "Ülkelerimiz arasındaki bağlar her zaman güçlü olmuştur ve Ukrayna'daki savaş bunları daha da güçlendirdi." ifadesini kullandı.

Avrupa ile ABD'nin Ukrayna'ya destek ve Rusya'ya yaptırım konusunda aynı çizgide olduğuna işaret eden Draghi, "Şunu da söylemem gerekir ki Avrupa ve İtalya halkı, bu katliamlara, bu şiddete ve bu kıyıma bir son verilmesini istiyor." dedi.

Draghi, gerginliği azaltmak konusunda çaba sarf ettiklerini belirterek, "İnsanlar, ateşkesin sağlanacağına ve güvenilir bir müzakere ortamı kurulabileceğine inanmak istiyor." görüşünü paylaştı.

Karşılıklı açıklamaların ardından iki lider arasındaki görüşme basına kapalı devam etti.