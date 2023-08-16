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Dünya
AA 16.08.2023 15:53

Litvanya Belarus sınırındaki iki geçiş noktasını kapatıyor

Litvanya hükümeti 18 Ağustos'tan itibaren Belarus ile Tverecius ve Sumskas sınır geçiş noktalarını kapatma kararı aldı.

Litvanya Belarus sınırındaki iki geçiş noktasını kapatıyor
[Fotograf: Reuters]

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonunun (LRT) haberine göre, sınırların tamamen kapatılması hakkında ayrıntılar Polonya'da görüşülecek.

Haberde ifadelerine yer verilen Litvanya İçişleri Bakanı Agne Bilotaite, Baltık ülkeleri ve Polonya'nın Belarus ile olan sınırlarını tamamen kapatma olasılıklarını görüştüklerini ve ayrıntıların 28 Ağustos'ta netleşeceğini söyledi.

LRT'ye göre Litvanya hükümeti, 18 Ağustos'tan itibaren Belarus ile Tverecius ve Sumskas sınır geçiş noktalarını kapatma kararı aldı.

Belarus ile kalan dört sınır kontrol noktası Medininkai, Lavoriskes, Raigardas ve Salcininkai ise açık kalacak.

Söz konusu karar, Rusya bağlantılı Wagner'in Belarus'taki varlığından giderek daha fazla endişe duyulan bir dönemde alındı.

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