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Dünya
AA 16.08.2023 15:48

Rusya: Bryansk'a sızmaya çalışan Ukraynalı sabotajcılar etkisiz hale getirildi

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Bryansk bölgesine sızmaya çalışan Ukraynalı 4 kişilik sabotaj grubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Rusya: Bryansk'a sızmaya çalışan Ukraynalı sabotajcılar etkisiz hale getirildi
[Fotograf: AA]

Rus istihbaratı FSB, Ukrayna sınırındaki Bryansk bölgesinde sabotaj grubunun sızma girişimine ilişkin açıklama yaptı.

Sızma girişiminin, Bryansk bölgesindeki Starodubskiy kasabasında meydana geldiği bilgisine yer verilen açıklamada, "FSB ve Rusya Savunma Bakanlığına bağlı güçler, Ukraynalı 4 kişilik sabotaj grubunu etkisiz hale getirerek sızma girişimini engelledi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, çatışmanın yaşandığı yerde yabancı menşeli silahların yanı sıra yanıltma harekatında kullanılacağı öngörülen ve üzerinde "FSB'nin malıdır" yazısı yer alan insansız hava araçlarının da bulunduğu belirtildi.

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