Açık 39.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.08.2023 15:29

Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Belarus sınırındaki hibrit saldırılarda Rusya'yı işaret etti

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Polonya sınırlarının Belarus tarafından hibrit şekilde saldırıya uğradığını belirterek, "Bunun Rusya ile işbirliği içinde olduğundan hiç şüphemiz yok." dedi.

Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Belarus sınırındaki hibrit saldırılarda Rusya'yı işaret etti
[Fotograf: Reuters]

Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics'le Varşova'da bir araya gelen Duda, basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Duda, görüşmede güvenlik, ekonomi, enerji ve altyapı konularının ele alındığını aktardı.

Görüşmenin en önemli konusunun Ukrayna-Rusya Savaşı ve Belarus'un Polonya sınırına yönelik hibrit saldırı tehdidi olduğunu belirten Duda, "Polonya sınırlarının Belarus tarafından hibrit bir şekilde saldırıya uğraması gibi bir sorun var ve bunun Rusya ile işbirliği içinde olduğundan hiç şüphemiz yok." diye konuştu.

Duda, toplantıda Ukrayna'ya verilen destek ve işbirliği, son NATO zirvesinin sonuçları ve ikili askeri işbirliğinin de görüşüldüğünü ifade etti.

ETİKETLER
Polonya Belarus Rusya
Sıradaki Haber
Yeni COVID-19 varyantı İngiltere'de uzmanları tedirgin etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:04
Cezayir de 'Barbie'yi yasakladı
16:50
Bilecik'te tarım işçileri sıcakla mücadele ediyor
16:47
Kahramanmaraş'ta tırla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
16:36
Yeni ekonomi yönetiminin attığı adımlar meyvelerini veriyor
16:31
Rus uzay aracı Luna-25, Ay'ın yörüngesine girdi
16:30
Kırklareli'nde 15 düzensiz göçmen yakalandı
Ankara'da sıcak hava
Ankara'da sıcak hava
FOTO FOKUS
Aksaray'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
Aksaray'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ