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Dünya
AA 16.08.2023 14:10

Güney Afrika'da COVID-19'un yeni varyantı Eris tespit edildi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde COVID-19'un Omicron varyantının alt türevi olan Eris vakası tespit edildiği duyuruldu.

Güney Afrika'da COVID-19'un yeni varyantı Eris tespit edildi
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede COVID-19'un Omicron varyantının alt türevi olan Eris'in ilk vakasının tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, Güney Afrikalılar COVID-19'a karşı aşı olmaya çağrıldı.

Eris varyantı

DSÖ, 9 Ağustos'ta Eris varyantına ilişkin bir rapor yayımlamıştı.

Mevcut kanıtlara dayanarak Eris'in oluşturduğu halk sağlığı riski, diğer mevcut Kovid-19 varyantlarının riskine benzer şekilde "küresel düzeyde düşük" olarak değerlendirilmişti.

Eris'in, özelliklerine bağlı olarak küresel olarak yayılabileceği ve vakalarda artışa neden olabileceği de kaydedilmişti.

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