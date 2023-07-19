Litvanya 135 Rus vatandaşının oturum iznini iptal etti

Litvanya Göç İdaresi, olası ulusal güvenlik tehditlerini değerlendirmek için ülkede yaşayan Ruslara anketler gönderdi.

Söz konusu anketler, Kırım'ın hangi ülkeye ait olduğu ve Ukrayna-Rusya Savaşı hakkında görüşlerini bildirdikleri soruları içeriyordu.

Göç İdaresinin verilerine göre, anketlere verdikleri cevaplar gerekçe gösterilerek geçen yıl 38, bu yıl 97 Rus vatandaşının oturum izni iptal edildi.

İdare, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başladığı 2022'de oturma iznine başvuran Rus vatandaşlarının sayısının bir önceki yıla göre iki kat artarak, 4 bin olduğunu ifade etti.

Litvanya Parlamentosu'ndan Rusya'nın "terör devleti" ilan edilmesi çağrısı

Litvanya Parlamentosu (Seimas) oy birliğiyle 21 Mart'ta diğer ülkeleri Rusya'yı "terör devleti" olarak ilan etmeye çağıran bir karar almıştı.

Alınan kararda, Rusya'nın Ukrayna'daki "savaş suçları, insanlığa karşı suçlar veya soykırımla ilgili hesap verebilirliği" sorununu gündeme getirmeye ve özel bir uluslararası ceza mahkemesi kurmaya yönelik bir öneri yer alıyordu.

Litvanya Parlamentosu Mayıs 2022'de Rusya'yı terörist bir ülke olarak ilan etmiş ve Ukrayna'daki eylemlerini soykırım olarak tanımıştı.