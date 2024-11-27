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Dünya
AA 27.11.2024 15:57

LinkedIn, Avustralya'da çocukların sosyal medya erişimini kısıtlayacak tasarıdan muaf tutulmak istiyor

Sosyal iş ağı ve paylaşım platformu LinkedIn, "16 yaşından küçükler için sıkıcı" olduğu gerekçesiyle Avustralya'da çocukların sosyal medyaya erişiminin engellenmesini öngören yasa tasarısından muaf tutulmayı talep etti.

LinkedIn, Avustralya'da çocukların sosyal medya erişimini kısıtlayacak tasarıdan muaf tutulmak istiyor

BBC'nin haberine göre, Microsoft'un sahibi olduğu LinkedIn, çocukların sosyal medyayı kullanmaya başlaması için 16 yaş sınırı koymaya hazırlanan Avustralya Senatosu'na başvuruda bulundu.

LinkedIn, başvuruda, içeriklerinin "16 yaşından küçükler için sıkıcı" olduğunu gerekçe göstererek söz konusu tasarıdan muaf tutulma talebinde bulundu. Senatoya sunulan belgede, platformun, çocuklara hitap edecek içerikler sunmadığı ve çocuklara ait hesapları tespit edilince kaldırdığı da kaydedildi.

LinkedIn, yasadan muaf tutulması durumunda, siteye "yaş doğrulama işlemi" gibi düzenlemeler getirmenin yaratacağı maliyet ve aksaklıktan kurtulacak.

Avustralya'da çocukların sosyal medyaya erişimini engelleyecek yasa tasarısı

Avustralya'da 16 yaşından küçük çocukların sosyal medyaya erişimini engelleyecek yasa tasarısı ülkenin gündemini meşgul ediyor.

Avustralya Yayın Kurumunun (ABC) haberine göre, teklif edilen tasarıyı destekleyen Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, sosyal medya platformlarının çocukların "akıl sağlığına zarar verdiğini" ifade ederek, çocukların dışarıda oynamasının gerektiğini belirtti.

Tasarının yasalaşması halinde sosyal medya platformlarının bir sene içerisinde 16 yaşından küçük çocukların platformlara erişimini engellemek için düzenlemeler yapması gerekecek. Buna uymayan platformlar, yaklaşık 33 milyon dolara (yaklaşık 1,1 milyar lira) kadar para cezasına çarptırılabilecek.

Ülkedeki büyük partiler tarafından desteklenen tasarının, bu hafta içinde yasalaşması bekleniyor.

X, Instagram, Facebook ve TikTok gibi sosyal medya platformları da söz konusu yasa tasarısının çalışmalar sonuçlanana kadar ertelenmesini talep etmişti.

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