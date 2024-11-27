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Dünya
AA 27.11.2024 15:36

Gazze'de İsrail'in vurduğu okulda ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi

İsrail ordusunun bu sabah Gazze kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısı 12'ye çıktı.

Gazze'de İsrail'in vurduğu okulda ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail'in vurduğu Gazze kentinin Ed-Derec Mahallesi'ndeki Tabiin Okulu'nda can kaybının arttığını belirtti.

Yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulda hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiği kaydedildi.

Sağlık kaynakları, bu sabah Tabiin Okulu'na düzenlenen İsrail saldırısında 3'ü çocuk 10 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını aktarmıştı.

İsrail, Tabiin Okulu'nda daha önce de katliam yapmıştı

Yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Gazze kentindeki Tabiin Okulu, daha önce de İsrail'in kanlı katliamına sahne olmuştu.

İsrail savaş uçakları 10 Ağustos'ta Tabiin Okulu'nu bombalamış, saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 100 Filistinli hayatını kaybetmişti.

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