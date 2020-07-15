Sudan'ın Başkenti Hartum'daki Abu Dabi Büyükelçiliği önünde toplanan yüzlerce genç Birleşik Arap Emirlikleri'ni protesto etti.

"Sudan parayla aşağılanamaz ve satın alınamaz" pankartları taşıyan gençler, Abu Dabi yönetiminden hem özür bekliyor hem de haklarının verilmesini istiyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin taleplerine cevap vermemesi durumunda, sorunu Birleşmiş Milletler ve insan hakları kuruluşlarına taşıyacaklar.

Çok ağır askeri eğitimler alıyorduk

Ebul Meali Hamza Taha, güvenlik görevlisi olmak vaadiyle götürüldüğü Birleşik Arap Emirlikleri'nde neler yaşadığını anlattı.

"3 ay boyunca çok ağır askeri eğitimler gördük. Biz, 'Bunun güvenlik işiyle alakası yok' dedik. 'Sizleri Abu Dabi'de hassas bölgelere dağıtacağız' dediler. Bize 'Güney Afrika'ya petrol tesislerine gideceksiniz' deyip, bizi Hafter'e götürdüler"

Taha, Libya'ya gittiklerinde durumu anlayıp görevi reddettiklerini söyledi.

Libya'da ise darbeci Hafter milislerinden temizlenen Terhune'de bir toplu mezardan kimliği belirsiz 4 cansız bedenin daha çıkarıldığını duyuruldu.

Son 40 günde toplu mezarlardan çıkarılan cansız beden sayısı 225'e ulaştı.