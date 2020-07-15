Libya'ya paralı asker olarak götürülen Sudanlı gençler BAE'den özür bekliyor
İş vaadiyle kandırılarak Libya'ya paralı asker olarak götürülen Sudanlı gençler, Birleşik Arap Emirlikleri'nden özür bekliyor. Yüzlerce genç, Başkent Hartum'da Abu Dabi Büyükelçiliği önünde gösteri düzenledi.
Sudan'ın Başkenti Hartum'daki Abu Dabi Büyükelçiliği önünde toplanan yüzlerce genç Birleşik Arap Emirlikleri'ni protesto etti.
"Sudan parayla aşağılanamaz ve satın alınamaz" pankartları taşıyan gençler, Abu Dabi yönetiminden hem özür bekliyor hem de haklarının verilmesini istiyor.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin taleplerine cevap vermemesi durumunda, sorunu Birleşmiş Milletler ve insan hakları kuruluşlarına taşıyacaklar.
Çok ağır askeri eğitimler alıyorduk
Ebul Meali Hamza Taha, güvenlik görevlisi olmak vaadiyle götürüldüğü Birleşik Arap Emirlikleri'nde neler yaşadığını anlattı.
"3 ay boyunca çok ağır askeri eğitimler gördük. Biz, 'Bunun güvenlik işiyle alakası yok' dedik. 'Sizleri Abu Dabi'de hassas bölgelere dağıtacağız' dediler. Bize 'Güney Afrika'ya petrol tesislerine gideceksiniz' deyip, bizi Hafter'e götürdüler"
Taha, Libya'ya gittiklerinde durumu anlayıp görevi reddettiklerini söyledi.
Libya'da ise darbeci Hafter milislerinden temizlenen Terhune'de bir toplu mezardan kimliği belirsiz 4 cansız bedenin daha çıkarıldığını duyuruldu.
Son 40 günde toplu mezarlardan çıkarılan cansız beden sayısı 225'e ulaştı.
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