Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünden (Sciensano) yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 9 bin 788'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, Belçika'da COVID-19 vaka sayısının son 24 saatte 91 artarak 62 bin 872'ye ulaştığı belirtildi.

Son 1 haftada günlük vaka sayısının ortalama 96'ya yükseldiğine işaret edilen açıklamada, vaka sayısında geçen haftaya göre yüzde 8'lik artış gözlemlendiği vurgulandı.

Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi, salgında son durumu değerlendirmek üzere bugün tekrar toplandı.

Toplantının ardından açıklamada bulunan Belçika Başbakanı Sophie Wilmes, normalleşme sürecinde uygulanan tedbirlerde şimdilik bir gevşeme olmayacağını ifade etti.

Maske zorunluluğu

Belçika hükümeti, 11 Temmuz'dan itibaren kapalı alanlarda maske kullanımını zorunlu hale getirmişti.

Mağaza, süpermarket, alışveriş merkezleri, sinemalar ve müzeler zorunlu maske kullanımının bulunduğu yerler arasında listelenmişti.

Belçika'da normalleşme süreci

COVID-19 salgını nedeniyle 13 Mart'tan bu yana tecrit politikaları uygulanan Belçika'da, 1 Temmuz itibarıyla normalleşme sürecinin 4. aşamasına geçildi.

Buna göre market alışverişlerinin tek kişi olarak 30 dakikada yapılması sınırlaması kalkarken, bir kişi aynı hafta içinde en fazla 15 kişiyle görüşebilecek.

Kafe ve restoranlarda sosyal mesafenin korunması koşuluyla 15 kişi bir araya gelebilecek.

Toplu taşımada ve hastanelerde maske takma şartı devam edecek.

Kapalı alanlarda 200, açık alanlarda ise 400 kişilik konser verilebilecek.

Tiyatro, sinema, eğlence parkları, kapalı oyun alanları, yüzme havuzları ve sağlık merkezleri 50 kişiyle sınırlı biçimde faaliyet gösterebilecek.

Dini hizmetler, törenler, düğünler ve cenazeler 200 kişiyle yapılabilecek.

Pazar yerlerinde en fazla 50 tezgah kurulmasına yönelik sınırlama uygulanmayacak.

Amatör, profesyonel spor faaliyeti ve müsabakaları kapalı alanda 200, açık alanda 400 izleyiciyle gerçekleştirilebilecek.