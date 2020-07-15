Haber Giriş: Kaynak: AA
Merkel ve Putin Ukrayna, İran ve Libya'yı görüştü
Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna, Suriye ve Libya'daki son durumu görüştükleri bildirildi.
Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı yazılı açıklamada, Merkel ile Putin'in telefon görüşmesinde, Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaların barışçıl çözümüne ilişkin Minsk anlaşmalarının uygulanması ile İran'a uygulanan silah ambargosu ve Libya'daki durumu ele aldıklarını belirtti.
Son Haberler
- 16:54
- 16:36
- 16:35
- 16:22
- 16:51
Sıradaki Haber
Belçika'da son 24 saatte 91 yeni COVID-19 vakası tespit edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz