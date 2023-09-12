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Dünya
AA 12.09.2023 01:28

Libya'nın Derne kentinde internet ve iletişim yeniden sağlandı

Libya'da yaşanan "Daniel" fırtınasının ardından Derne kentinde kesilen internet erişimi ve haberleşmenin yeniden sağlandığı duyuruldu.

Libya'nın Derne kentinde internet ve iletişim yeniden sağlandı
[Fotograf: Reuters]

Libya'da Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, fırtınadan zarar gören Derne kentine internet ve haberleşmeyi sağlayan şirketin uzman bakım ve onarım ekiplerinin ulaştığını duyurdu.

Dibeybe, bakım ve onarım ekiplerinin çalışmaları sonrasında bölgede internet erişimi ve iletişimin yeniden açıldığını belirtti.

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Söz konusu duyurusundan kısa süre önce Libya Başbakanı, fırtınadan zarar gören bölgelerdeki vatandaşlara iletişimin bedelsiz açılması için telekomünikasyon şirketine çağrıda bulunmuştu.

Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası Libya'nın Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerini etkilendi.

Yetkililer, fırtına nedeniyle tüm kamu ve özel eğitim kurumlarında derslere ara verilmesi, dükkanların kapatılması ve sokağa çıkma yasağını içeren bir dizi önlem aldı.

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