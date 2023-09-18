Az Bulutlu 24ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 18.09.2023 16:07

Libya'nın Derne kenti çamurla kaplandı

Libya'nın Derne kentinde iki barajın yıkımına sebep olan Daniel fırtınası yüzünden kent merkezi çamur tabakasıyla kaplandı. TRT Haber muhabiri Fatih Sabuncu ve kameraman Yusuf Beşli Derne'de yıkımın en yoğun olduğu bölgeyi dronla görüntüledi.

Libya'da binlerce kişinin denize sürüklendiği felaketin bilançosu gün geçtikçe ağırlaşıyor.

Resmi verilere göre 6 bine yakın kişi hayatını kaybetti. Ancak yetkililerden can kayıplarına ilişkin çelişkili açıklamalar geliyor.

Derne belediye başkanı hayatını kaybedenlerin sayısının 20 bine yükselebileceğini söyledi.

Can kaybını 11 bin 300 olarak duyuran Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, 40 binden fazla kişinin de yerinden olduğunu duyurdu.

Kentteki sağlık sorunlarına dikkat çekildi,

Olası salgının kentte ikinci bir yıkıcı krize yol açabileceği vurgulandı.

Binlerce kişinin denize sürüklendiği bölgede enkaz balçığa gömülmüş durumda. 

Sıradaki Haber
İtalya'da toplu taşıma sektöründe çalışanlar greve gitti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:24
MEB'den "Öğretmenlerin Gözüyle Cumhuriyetin 100. Yılında Eğitim" sempozyumu
17:16
Aç kalan tilki kampçıların balıklarını yedi
17:04
8,5 kilogram ağırlığındaki kalkan balığı ağlara takıldı
16:56
Bilecik'te kara avcılığı yasaklandı
16:38
ABD: İran ile tutuklu takası anlaşması kapsamında 5 ABD'li serbest bırakıldı
16:27
Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı
Aç kalan tilki kampçıların balıklarını yedi
Aç kalan tilki kampçıların balıklarını yedi
FOTO FOKUS
Kulp'taki operasyon bölgesini TRT Haber görüntüledi
Kulp'taki operasyon bölgesini TRT Haber görüntüledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ