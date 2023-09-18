Libya'nın Derne kenti çamurla kaplandı

Libya'da binlerce kişinin denize sürüklendiği felaketin bilançosu gün geçtikçe ağırlaşıyor.

Resmi verilere göre 6 bine yakın kişi hayatını kaybetti. Ancak yetkililerden can kayıplarına ilişkin çelişkili açıklamalar geliyor.

Derne belediye başkanı hayatını kaybedenlerin sayısının 20 bine yükselebileceğini söyledi.

Can kaybını 11 bin 300 olarak duyuran Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, 40 binden fazla kişinin de yerinden olduğunu duyurdu.

Kentteki sağlık sorunlarına dikkat çekildi,

Olası salgının kentte ikinci bir yıkıcı krize yol açabileceği vurgulandı.

Binlerce kişinin denize sürüklendiği bölgede enkaz balçığa gömülmüş durumda.