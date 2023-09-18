Parçalı Bulutlu 24.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.09.2023 15:21

Rusya: Ukrayna'da Strom Shadow füzeleri ve zayıflatılmış uranyumlu mühimmat depolarını vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna'da 'Storm Shadow' seyir füzeleri ve zayıflatılmış uranyumlu mühimmat depolarını vurduklarını bildirdi.

Rusya: Ukrayna'da Strom Shadow füzeleri ve zayıflatılmış uranyumlu mühimmat depolarını vurduk

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu gece, Rusya Silahlı Kuvvetleri havadan atılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzelerle ve insansız hava araçlarıyla Kiev rejiminin 'Storm Shadow' seyir füzeleri ve zayıflatılmış uranyumlu mühimmat depoladığı yerler ile elektronik istihbarat ve sabotaj gruplarının eğitim merkezlerine grup saldırısı yaptı." ifadeleri kullanıldı.

Saldırının amacına ulaştığı belirtilen açıklamada, tüm hedeflerin vurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, Ukrayna'ya ait bugüne kadar 472 uçak, 249 helikopter, 6 bin 865 insansız hava aracı, 437 hava savunma füze sistemi, 11 bin 931 tank ve zırhlı araç, 1151 çok namlulu roketatar, 6 bin 426 obüs ve havan topu ile 13 bin 121 özel askeri aracın imha edildiği aktarıldı.

ETİKETLER
Rusya
Sıradaki Haber
Avustralya'da üniversitede yaşanan bıçaklı saldırıda 1'i ağır, 2 öğrenci yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:47
Altyapı çalışması için açılan çukura düşen çocuk yaralandı
15:36
İtalya'da toplu taşıma sektöründe çalışanlar greve gitti
15:17
Avustralya'da üniversitede yaşanan bıçaklı saldırıda 1'i ağır, 2 öğrenci yaralandı
15:17
Konut Fiyat Endeksi temmuzda arttı
15:14
İran'da Mahsa Emini'nin ölüm yıl dönümünde 260'tan fazla kişi gözaltına alındı
15:13
Bundesbank: Alman ekonomisi 3'üncü çeyrekte küçülecek
Hatay'da kadınlar yeniden pazardaki tezgahlarının başına geçti
Hatay'da kadınlar yeniden pazardaki tezgahlarının başına geçti
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk'ı kabul etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ