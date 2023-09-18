Avustralya'da üniversitede yaşanan bıçaklı saldırıda 1'i ağır, 2 öğrenci yaralandı

Avustralya Ulusal Üniversitesi'nin, X hesabından yapılan açıklamada, üniversite kampüsünde bir saldırı meydana geldiği duyuruldu.
Açıklamada, polisin müdahale ettiği olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı bilgisi verildi.
9News sitesinin haberine göre, bıçaklama ihbarı üzerine yerel saatle 14.45 sularında kampüse polis ve ambulans ekipleri çağrıldı.
Avustralya Başkent Bölgesi (ACT) Polisi, bıçak darbeleriyle yaralanan 20 yaşındaki 2 kadın öğrencinin hastaneye kaldırıldığını ve 1'inin durumunun kritik olduğunu belirtti.
Yetkililer, olayla ilgili gözaltına alınan 24 yaşındaki kişinin üniversite öğrencisi olmayabileceğini kaydetti.