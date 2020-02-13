"Libyalı ilkokul öğrencileri, yaşadıkları ülkede olan bitene inat, küçücük, güzel yürekleriyle ve renkli kıyafetleriyle geldiler salona. Önce marşlarını okudular, sonra gösterilerini yaptılar. Bir de kafes içinde beyaz bir güvercin koydular kenara. Kameraya konuşmaktan korktular, ama kulağımıza fısıldadılar: O güvercin biziz, Libyalı çocuklar."

Onların tek istekleri bombaların olmadığı bir ülkede yaşamak ve eğitim almak.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Oysa darbeci Hafter'in saldırıları kalıcı ateşkes çağrılarına rağmen durmuyor.

Saldırıların hedefinde yer alan okullarda 8 çocuk öldü.

62 okul yıkıldı, 14 okul zarar gördü.

Libya'da eğitimciler, "Hafter'in saldırılarına rağmen Libya'nın geleceğini yok etmesine izin vermeyeceğiz" ortak fikriyle, Trablus'ta biraraya geldi.

Navab Meclis Başkanı Sadık Alkeheyli, "Hafter'in Sirte'ye saldırması ve kenti ele geçirmesi nedeniyle 250'nin üzerinde okul kapatıldı. Biz Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni eğitim ve öğretim alanında destekliyoruz ve destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Muhammed Ammari Zayid ise, "İlim düşmanlarının hepsi cahillerdir. Barış düşmanının eğitimi durdurma çabalarına rağmen ikinci eğitim yılını da sizlerin duasıyla bitireceğiz." diye konuştu.

Trablus Üniversitesi Rektörü Nabil al-Natah da eğitimcilerin destekçisi olduklarını kaydetti ve "Gerekli olan, eğitime ara vermeye ve engel olmaya çalışanlara rağmen kurumlarımızın hala aralıksız eğitim vermesidir" dedi.

Hafter, okullara, çocuklara, sivil yerleşim alanlarına saldırmaya devam etse de Libya halkı, Türkiye'nin desteğiyle bu günleri geride bırakacağına ve ülkede istikrarın sağlanacağına inanıyor.

Kamera: Aykut Olgun