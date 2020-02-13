İngiltere'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği 47 yıl sonra resmen bitti.

İngiltere, 1973'te katıldığı AB'den 31 Ocak 2020'de yerel saatle 23.00'te (TSİ 02.00) ayrıldı.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, ayrılık sonrası İngiltere -Türkiye ilişkileri ile ilgili soruları Twitter'dan cevaplandırdı.

İşte Dominick Chilcott'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar...

Ankara Anlaşması

Dominick Chilcott Ankara Anlaşması'nın geleceğiyle ilgili, "Mevcut Ankara Anlaşması düzenlemeleri, geçiş dönemi sonuna, 31/12/20 tarihinde kadar devam edecek. Bu geçiş döneminde, Türk işçiler ve iş insanları, daha önce yaptıkları gibi, Birleşik Krallık’a gelip kalma sürelerini uzatabilecekler" dedi.

Yeni göçmenlik sistemi çalışmaları

2021'den itibaren yeni bir göçmenlik sistemi getirmeyi hedeflediklerini söyleyen Chilcott, "Kesin detaylar halen geliştirilme aşamasında. Avustralya’nın puan tabanlı sistemine benzer olacak. Özünde, bireylerin başvurularının, uyruklarından ziyade, sundukları beceriler temelinde değerlendirilmesi gerektiği ilkesi var. Tüm uyruklar eşit muamele görecek" ifadelerini kullandı.

Vize sistemi değişecek mi?

İngiltere'nin Türk vatandaşlarına uyguladığı vize süreci hakkında Chilcott, vize sisteminin değişmesini beklemediğini, kendi sistemlerini uygulamaya devam edeceklerini söyledi.

"Vize sisteminin değişeceğini sanmıyorum. Birleşik Krallık’ı zirayet etmek için yapılan vize başvurularıyla ilgili olarak, daha önce olduğu gibi karar verilecektir. Türk ziyaretçilere yönelik olarak halen yürürlükte olan vize sisteminin, Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılmasının bir sonucu olarak değişmesini beklemiyorum. Elbette eski üyesi olduğumuz AB'de, işgücünün serbest dolaşımı ilkesini uyguladık. Ocak 2021'de geçiş dönemi tamamlanınca bu durum değişecek."

Türkiye'den giden ürünler için ek vergiler konulacak mı?

Brexit sonrası Türkiye'den giden ürünler için nasıl bir gümrük tarifesi uygulanacağını belirlemenin zor olduğunu söyleyen Chilcott, Türkiye ile ticari ilişkilerin AB ile varılacak anlaşmadan etkileneceğini söyledi.

"Bu konuda bir şey söylemek için henüz çok erken. Şu anda Gümrük Birliği’ne dahil olan mallar için tarifelerin AB-Birleşik Krallık ve Türkiye-Birleşik Krallık serbest ticaret anlaşmaları ile aynı olması gerekecektir. Ancak Birleşik Krallık hükümetinin Türkiye ile olan ticaret ilişkimize büyük önem verdiğinden emin olmalısınız.

İkili ticaret 2008 yılından bu yana % 65'in üzerinde büyüyerek 16,8 milyar sterline yükseldi. Türkiye'nin AB bağlamında Gümrük Birliği'ndeki kendine has durumu göz önünde bulundurulduğunda, gelecekteki ticaret ilişkimizin bir kısmı AB ile varacağımız anlaşmadan etkilenecektir.

Geçiş dönemi sonunda güçlü bir ticaret ilişkisinin devam etmesini sağlamak için görüşmelerimizi ilerletmek üzere Türkiye ile yakın çalışmaya devam ediyoruz"