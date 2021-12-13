Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin yerine vekaleten atanan Ramazan Ebu Cenah, seçimle ilgili açıklama yaptı.

Ebu Cenah, "Hükümet, ülkeyi 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlere taşıma görevini yerine getirmiştir" dedi.

Hükümetin, şeffaf ve özgür seçimlerin yapılması için Seçim Komisyonuna destek verdiğini söyledi.

Libya'da Başbakan Abdulhamid Dibeybe, seçimde adaylığını koyduğu için geçen hafta görevini yardımcısı Ramazan Ebu Cenah'a teslim etmişti.