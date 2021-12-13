Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 02:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Libya'dan seçim açıklaması
Libya'da 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık ve parlamento seçimlerine sayılı günler kaldı. Libya Ulusal Birlik Hükümeti, ülkeyi seçimlere taşıma görevini yerine getirdiğini açıkladı.
Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin yerine vekaleten atanan Ramazan Ebu Cenah, seçimle ilgili açıklama yaptı.
Ebu Cenah, "Hükümet, ülkeyi 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlere taşıma görevini yerine getirmiştir" dedi.
Hükümetin, şeffaf ve özgür seçimlerin yapılması için Seçim Komisyonuna destek verdiğini söyledi.
Libya'da Başbakan Abdulhamid Dibeybe, seçimde adaylığını koyduğu için geçen hafta görevini yardımcısı Ramazan Ebu Cenah'a teslim etmişti.
Etiketler: Libya
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