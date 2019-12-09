Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birliklerin sözcüsü Muhammed Kanunu yaptığı yazılı açıklamada, General Halife Hafter'i destekleyen yabancı güçlere işaret ederek, birkaç gün önce çok uluslu güçlerin cuma günü Trablus'a girmeyi planladığını ve planlarını "Cuma Zaferi" olarak adlandırdıkları yönünde bilgi aldıklarını ifade etti.

"Saldırıları boşa çıkardık"

Bu bilgileri ciddiyetle ele aldıklarını, profesyonel ve asgari askeri çaba ile saldırıyı başarısızlığa uğrattıklarını belirten Kanunu, silahlı saldırganları dar bir alanda kıstırdıklarını ve bu "hayalperestler" atağa geçmeden planlarını boşa çıkardıklarını vurguladı.

Kanunu, birliklerinin, mevzilerin çoğunda taktiksel görevlerini yerine getirdiği, kendilerine verilen tüm görevleri profesyonelce yürüttüğü ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığını aktardı.

Hafter'in düşen uçak sayısı 15

Operasyonlar sırasında dün bir savaş uçağının düşürüldüğü bilgisini veren Kanunu, böylece düşürülen uçak sayısının 15'e yükseldiğini açıkladı.

UMH'ye bağlı Burkan el-Gadab Operasyon Odası dün, Trablus'un güneyindeki Hallatat bölgesine hava saldırısı düzenleyen Halife Hafter'e bağlı MİG-23 tipi bir savaş uçağının başkentin güneyindeki Yermuk bölgesinde vurulduğunu ve uçağın Zaviye kentine düştüğünü duyurmuştu.

UMH İçişleri Bakanı Fethi Başağa daha önce yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Hafter'e Rus şirketi ve Sudan'daki Cancavid milislerinden oluşan paralı askerlerle destek verdiğini dile getirmişti.

Libya'daki kriz

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip UMH ile Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: AA