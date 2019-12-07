Türkiye
Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat muhtırası onaylandı07 Aralık 2019 Cumartesi 12:07 - Son Güncelleme 07 Aralık 2019 Cumartesi 12:10
İstanbul'da 27 Kasım'da imzalanan "Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye ile Libya arasında imzalanan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" onaylandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan muhtıraya göre, Türkiye ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Akdeniz'de uluslararası hukuk kurallarından kaynaklanan tüm egemenlik haklarını ve/veya yetkilerini kullandığı deniz alanlarının, bütün ilgili faktörler göz önünde bulundurularak adil ve hakça sınırlandırılmasının yapılmasını kararlaştırdı.
Kaynak: AA
Etiketler: türkiye mutabakat Libya doğu akdeniz resmi gazete