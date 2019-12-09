Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, katıldığı televizyon programında, Rusya-NATO ilişkisi hakkında konuştu.

Rusya'nın NATO ülkeleri ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Beş yıl önceye kadar oldukça aktif bir iş birliğinin bulunduğunu belirtti.

Rusya tarafında tüm kapıların açık olduğunu söyleyen Şoygu, ilişkilerin her yıl giderek bozulduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: Interfax