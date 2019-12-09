Dünya
Rusya: NATO ülkeleriyle iş birliği yapmaya hazırız09 Aralık 2019 Pazartesi 09:32 - Son Güncelleme 09 Aralık 2019 Pazartesi 09:35
Rusya'dan, NATO ile ilişkileri hakkında bir açıklama geldi. Savunma Bakanı Sergey Şoygu, NATO ülkeleriyle iş birliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.
[Fotoğraf: AA]
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, katıldığı televizyon programında, Rusya-NATO ilişkisi hakkında konuştu.
Rusya'nın NATO ülkeleri ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.
Beş yıl önceye kadar oldukça aktif bir iş birliğinin bulunduğunu belirtti.
Rusya tarafında tüm kapıların açık olduğunu söyleyen Şoygu, ilişkilerin her yıl giderek bozulduğunu da sözlerine ekledi.
Kaynak: Interfax
Etiketler: rusya nato sergey şoygu