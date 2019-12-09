Yeni Zelanda'daki yanardağın patlama anı kamerada09 Aralık 2019 Pazartesi 09:04 - Son Güncelleme 09 Aralık 2019 Pazartesi 10:08
Yeni Zelanda'da, Beyaz Ada'daki Whakaari Yanardağı 18 yıl sonra yeniden faaliyete geçti. Yanardağın patlama anı bölgedeki bir turist tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Radyo Yeni Zelanda'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yerel saatle 14.30 (TSİ 04.30) sularında Whakaari Yanardağı'ndan kül bulutu yükselmeye başladı.
Yanardağ patlaması sırasında adada 100 kişinin bulunduğu tahmin edildiği açıklandı.
Tahliye sırasında Michael Schade adlı bir turist, patlama anını telefonuyla kaydetti.
Michael Schade'nin Twitter sayfasında paylaşılan video, bazı turistlerin hala adada tahliye için bekledikleri görülüyor.
Adaya kurtarma helikopterlerinin sevk edildiğini belirten yetkililer, bölgede yaşayanlara camlarını kapatarak evlerinden çıkmamaları yönünde uyarı yaptı.
Whakaari Yanardağı, son olarak 2001'de aktif hale gelmişti.
Kaynak: Reuters