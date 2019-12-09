Dünya
ABD'de bir saldırgan engelli kadının tekerlekli sandalyesini çalmaya çalıştı09 Aralık 2019 Pazartesi 09:00 - Son Güncelleme 09 Aralık 2019 Pazartesi 10:08
ABD'de bir metroda, engelli kadına korkunç bir saldırı düzenlendi. Bir kişi, tekerlekli sandalyesini almak için engelli kadına saldırdı, dövmeye çalıştı. Sandalyeyi dışarı çıkaran saldırgana yolcular engel oldu.
ABD'nin Phoenix şehrinde bir saldırgan, metroda gözüne kestirdiği engelli kadının tekerlekli sandalyesini çalmaya çalıştı.
Direnen kadına vurmaya başlayan saldırgan, kadını kapıya kadar sürükledi, yere düşürdü.
Saldırgana tekerlekli sandalyeyi kaçırmaya çalıştığı sırada metrodaki yolcular müdahale etti.
Sandalyeyi bırakan saldırgan olay yerinden kaçtı.
Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, saldırganı arama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: TRT Haber
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