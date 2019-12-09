Dünya

ABD'de bir saldırgan engelli kadının tekerlekli sandalyesini çalmaya çalıştı

09 Aralık 2019 Pazartesi 09:00 - Son Güncelleme 09 Aralık 2019 Pazartesi 10:08

ABD'de bir metroda, engelli kadına korkunç bir saldırı düzenlendi. Bir kişi, tekerlekli sandalyesini almak için engelli kadına saldırdı, dövmeye çalıştı. Sandalyeyi dışarı çıkaran saldırgana yolcular engel oldu.