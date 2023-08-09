Libya'daki Temsilciler Meclisi seçim yasalarına ilişkin "notlarını" 6+6 Komitesine iletti

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre TM, Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisinin altışar üyesinden oluşan 6+6 Komitesi tarafından onaylanan ve ülkede tartışma yaratan seçim yasalarını içeren taslakları görüşmek üzere toplandı.

TM Sözcüsü Abdullah Beliyhak, toplantı sonrası yaptığı basın açıklamasında Meclisin, Libya'da devlet başkanı ve parlamento seçimiyle ilgili taslaklara ilişkin notlarını 6+6 Komitesine iletmeyi kararlaştırdığını belirtti.

Sözcü, söz konusu notlara ilişkin bilgi paylaşmazken Meclis oturumunun yerel medyada yer alan canlı yayınında milletvekilleri talep edilen bazı değişiklilere ilişkin bilgi verdi.

Buna göre Milletvekili Tarık el-Ceruşi, seçim taslağında yer alan başkan adaylarının seçimleri kaybetmesi halinde eski makamına dönmesini engelleyen 17. maddenin, seçimi kazanamayan adayın makamına dönmesine imkan verecek şekilde değiştirilmesi gerektiğini belirtti.

Ceruşi, seçimden mağlubiyetle çıkan adayın makamını kaybetmesinin açıkça zulüm olduğunu ifade etti.

Milletvekili Abdulmunim el-Urfi ise seçim kanununun çifte vatandaşlık taşıyanların adaylığına imkan vermeyen 15. maddesinin, çifte vatandaşlık taşıyanların da aday olabilmesi şeklinde değiştirilmesini talep etti.

Konuyla alakalı 6+6 Komitesinden açıklama yapılmadı.

Ne olmuştu?

Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisinin altışar üyesinden oluşan Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi, ülkede seçimlerin anayasal dayanağı kabul edilen Anayasa Beyannamesi'nde değişiklik yapmak üzere Fas'ın kuzeybatısındaki Buznika kentinde toplantılar düzenlenmişti.

Toplantılar sonucunda Komite üyelerinin Libya'da seçimlerin yapılmasının önünü açan yasaları 3 Haziran'da oy çokluğuyla kabul ettiği açıklanmıştı.

Buna karşın Devlet Yüksek Konseyinin 61 üyesinden 54'ü ile bazı Temsilciler Meclisi milletvekillerinin yanı sıra ülkenin en güçlü muhalefet partilerinden Adalet ve İnşa Partisi ile diğer bazı partiler, ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda Fas'taki toplantıdan çıkan sonuçları kabul etmediklerini duyurmuştu.

Libya'da Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi tarafından 9 Haziran'da yapılan yazılı açıklamada, seçim kanunları taslaklarının üyelerce oy birliğiyle onaylandığı, nihai olduğu ve gelecek seçimlerin bu kanunlara uygun şekilde gerçekleştirileceği belirtilmişti.