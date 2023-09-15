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Dünya
İHA 15.09.2023 16:05

Libya'daki selin Derne'yi vurduğu anlar

Libya'da Daniel fırtınası ve iki barajın çökmesi sonucu meydana gelen felakette, 11 bin 300 kişi hayatını kaybetti. Selin Derne kentini vurduğu anlar ortaya çıktı.

Libya'nın doğusunda geçtiğimiz hafta sonu etkili olan şiddetli yağışlar ve 2 barajın çökmesi sonucu meydana gelen sel felaketi Derne kentinde büyük yıkıma neden oldu.

BM: Libya böyle bir krizle tek başına başa çıkamaz
BM: Libya böyle bir krizle tek başına başa çıkamaz

Bölgedeki barajın çökmesi sonucu şehrin sular altında kaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, sel sularının saniyeler içinde hızla ilerlediği ve nehre dönüşen sokaktaki onlarca aracı sürüklediği görülüyor.

Libya'daki sel felaketi: Çok sayıda bina ve araç hasar gördü
Libya'daki sel felaketi: Çok sayıda bina ve araç hasar gördü

"Cesetleri toplu mezarlara gömmeyin"

Binlerce can kaybının yaşandığı ülkede bulunan cansız bedenler toplu mezarlara gömülmeye başlandı. Birleşmiş Milletler raporuna göre şu ana kadar en az bin kişi toplu mezarlara defnedildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve birçok uluslararası yardım kuruluşu ise Libyalı yetkililere cesetleri toplu olarak gömmemeleri çağrısında bulundu.

TRT Haber Libya'da yıkılan barajı havadan görüntüledi
TRT Haber Libya'da yıkılan barajı havadan görüntüledi

DSÖ tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin kayıt altında tutulduğu mezarlıklara defnedilmesi gerektiği ifade edildi.

Yüzlerce cesedin denize sürüklendiği Derna'da ayrıca enkaz altında kalan birçok kişi olduğu tahmin ediliyor.

Libya'da sel felaketi: TRT Haber Derne'de
Libya'da sel felaketi: TRT Haber Derne'de

11 bin 300 kişi hayatını kaybetti

İş makineleri ile enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü kentte uluslararası sivil toplum kuruluşları da arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.

Altyapının çökmesi, yolların kapalı olması, elektriğe, suya ve yakıta erişimin olmaması nedeniyle yardım çalışmaları yavaş ilerliyor.

Libya Kızılayı tarafından dün yapılan açıklamada, sel felaketinden en çok etkilenen Derne kentinde can kaybının 11 bin 300'e yükseldiği, 10 bin 100 kişinin ise kayıp olduğu belirtilmişti.

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Libya'daki selin Derne'yi vurduğu anlar
Libya'daki selin Derne'yi vurduğu anlar
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